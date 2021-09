Internet : Premières émoticônes :-) et :-( aux enchères

Près de 40 ans après leur invention par le chercheur américain Scott Fahlman, les célèbres «smiley» et «frowny» sont mis en vente sous forme de NFT.

Les premières émoticônes, le célèbre «smiley» et son pendant «frowny», sont placées aux enchères aux États-Unis. Cette vente en ligne «The First Emoticons: The Smiley :-) and Frowny :-(» sera ouverte jusqu'au 23 septembre, a fait savoir la maison de ventes Heritage Auctions, basée à Dallas.