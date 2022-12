Premières image de Ncuti Gatwa dans Doctor Who

«Doctor Who» : Premières images de Ncuti Gatwa dans le rôle du Docteur

Au mois de mai 2022, on apprenait que Ncuti Gatwa allait incarner le plus célèbre des docteurs, celui de «Doctor Who». Il a fallu attendre plus de sept mois pour enfin découvrir à quoi ressemble l’acteur de 30 ans dans son nouveau costume.