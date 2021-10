Netflix : Premières images de la saison 2 de «Tiger King»

Netflix a dévoilé une bande-annonce de la suite de sa populaire série documentaire consacrée à Joe Exotic. Mise en ligne prévue le 17 novembre 2021.

«Vous pensiez avoir tout vu? Ce n’est pas le cas!» Vous voilà avertis, la saison 2 de «Tiger King» s’annonce riche en rebondissements et révélations. Du moins si l’on en croit la bande-annonce dévoilée par Netflix le 27 octobre 2021. Les cinq nouveaux épisodes, disponibles dès le 17 novembre 2021, se concentreront sur le passé de Carole Baskin, militante de la cause animale et ennemie jurée de Joe Exotic (qui aurait dû être incarné par Nicolas Cage dans une série), dont le mari a mystérieusement disparu en 1997.