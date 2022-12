Premières images du docu sur Harry et Meghan

Netflix : Premières images de la série docu sur Harry et Meghan

S’il y a bien un documentaire attendu en cette fin d’année 2022, c’est celui de Netflix consacré à Meghan et Harry. Les médias n’ont cessé d’en parler depuis qu’ils ont appris son existence et les articles à son propos ont augmenté après le décès d’Elizabeth II .

Si l’on ne connaît toujours pas la date de diffusion de la série, dont le titre «Harry & Meghan» est on ne peut plus simple, on en sait un tout petit peu plus sur ce qu’elle contiendra. La plateforme de streaming vient en effet d’en dévoiler un premier teaser.