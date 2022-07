Série : Premières images de «The Idol», avec Lily-Rose Depp

HBO a dévoilé une bande-annonce de la série cocréée par The Weeknd et Sam Levinson, avec la fille de Johnny Depp dans le rôle principal.

Lily-Rose Depp et The Weeknd dans «The Idol». DR

Il y a un an, HBO annonçait le développement d’une série intitulée «The Idol», écrite et produite par The Weeknd. Le 17 juillet 2022, la chaîne payante américaine a dévoilé les premières images de cette fiction que le chanteur a imaginée avec Sam Levinson, à l’origine notamment de «Euphoria», et dans laquelle il joue en compagnie de Lily-Rose Depp, qui a été en couple avec Austin Butler.

Dans la bande-annonce, partagée sur YouTube, les futurs téléspectateurs sont avertis: «The Idol» a été écrite par «les esprits malades et tordus» de The Weeknd – dont le vrai nom est Abel Tesfaye – et de Sam Levinson. Et d’après ce que l’on peut voir dans le teaser, la série ne sera pas destinée à tous les publics, tant sexe et drogues y semblent omniprésents.

«The Idol» racontera l’histoire d’une chanteuse pop (Lily-Rose Depp) qui fait la connaissance d’un propriétaire de boîte de nuit également le gourou d’une secte (The Weeknd). Six épisodes sont prévus et aucune date de diffusion n’a encore été communiquée.