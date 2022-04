Disney+ : Premières images du docu sur Soprano

Un premier teaser de «À la vie, à la mort», qui retrace la vie du Marseillais, a été mis en ligne par Disney+.

On découvre, sur ses premières images, pas mal d’archives. Que ce soit durant l’enfance du chanteur, son adolescence ou sur ses premières scènes. «Ça fait 30 ans qu’on est soudés. On a commencé à rapper dehors, à l’arrache total», se souvient Soprano, 43 ans. Il y est également question d’amitié et d’une ascension fulgurante. «L’histoire d’un incroyable destin, la véritable histoire», promet encore ce teaser.