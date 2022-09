États-Unis : Premières images du fils de Khloé Kardashian

Dans le premier épisode de la saison 2 des «Kardashian», la famille fait la connaissance du deuxième enfant de Khloé et de Tristan Thompson.

On ne connaît pas encore le prénom du bébé.

Il n’était pas encore venu au monde que le monde entier connaissait son existence. «Il», c’est le fils de Khloé Kardashian et Tristan Thompson , né d’une mère porteuse fin juillet 2022. Le 22 septembre 2022, les abonnés à Disney+ ont pu découvrir le visage du bébé dans le premier épisode de la saison 2 des «Kardashian».

Absent lors de l’accouchement, Tristan Thompson, séparé de Khloé depuis décembre 2021 et père de sa fille True, 4 ans, a été autorisé par son ex à faire la connaissance de son enfant à l’hôpital peu après sa venue au monde. «J’hésitais à le laisser venir, mais il veut être là donc je me suis dit: "Pourquoi pas le laisser faire?". Ce sont des moments que je ne pourrai jamais revivre», a confié la maman.