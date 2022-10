Les images du retour à l’écran de Lindsay Lohan

Netflix : Premières images du retour à l’écran de Lindsay Lohan

On ne l’avait plus vue sur un écran depuis 2019. Cette année-là, Lindsay Lohan était apparue au cinéma dans le film «Among the Shadows» ainsi que dans son émission de téléréalité «Lindsay Lohan’s Beach Club». Le 10 novembre 2022, l’actrice et jeune mariée fera son retour dans un film proposé par Netflix et intitulé «Noël tombe à pic».