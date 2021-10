Espace : Premières images pour la mission d’exploration de Mercure

Des instantanés de la planète la plus proche du Soleil ont été transmis vendredi par le satellite BepiColombo, trois ans après son lancement.

Des instantanés en noir et blanc

Lors du survol, les caméras de surveillance ont fourni des instantanés en noir et blanc. Mais l’engin étant arrivé du côté nocturne de la planète, les conditions n’étaient «pas idéales» pour prendre des images directement à l’approche la plus proche (199 km), et la plus proche n’a pu être prise qu’à une distance d’environ 1000 km, explique l’ESA dans un communiqué.