Netflix : Premières infos sur le spin-off de «À tous les garçons»

Netflix a dévoilé une photo d’une partie du casting de la série «XO, Kitty» dont le tournage vient de commencer.

Annoncé par Deadline en avril 2021 et confirmée par Netflix six mois plus tard, le spin-off de la série de films «À tous les garçons que j’ai aimés» commence à prendre forme. La plateforme de streaming a indiqué sur les réseaux sociaux que le tournage de «XO, Kitty» avait débuté en Corée du Sud.