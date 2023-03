Israël: Premières négociations sur le projet de réforme de la justice

Une première rencontre entre des partis de la majorité et de l’opposition sur le projet de réforme de la justice s’est achevée mardi soir, a indiqué le bureau du président israélien Isaac Herzog, ajoutant qu’elle s’était «déroulée dans un esprit positif». «Demain, le président Isaac Herzog poursuivra la série de rencontres», a annoncé le bureau du président dans un communiqué.

Le bureau présidentiel avait auparavant indiqué qu’une première «rencontre de dialogue» avait lieu à la résidence d’Isaac Herzog à Jérusalem réunissant «les équipes de travail représentant la coalition au pouvoir, [le parti d’opposition] Yesh Atid, et le Parti de l’unité nationale [autre formation d’opposition]». Yaïr Lapid et Benny Gantz, chefs respectifs de ces deux partis centristes, avaient annoncé lundi soir être prêts à dialoguer avec la majorité, sous l’égide d’Isaac Herzog.

Peu avant, le premier ministre Benjamin Netanyahu avait annoncé avoir «décidé d’une pause» dans l’examen du projet controversé de réforme de la justice qui divise le pays, afin de donner «une chance à un vrai dialogue» en vue de l’adoption d’un texte plus consensuel lors de la session parlementaire d’été devant s’ouvrir le 30 avril.

Scepticisme

«Nous remercions le président d’avoir ouvert sa maison au processus de négociation au profit des citoyens d’Israël. Nous l’avons rejoint au nom d’un large public qui a compris à quel point notre démocratie est fragile et vulnérable», a déclaré Yesh Atid sur Twitter.

Isaac Herzog tente depuis plusieurs semaines une médiation entre les partisans de la réforme et ses opposants, alors que la contestation n’a fait que grandir depuis l’annonce du projet début janvier. Le Likoud (droite), parti de Benjamin Netanyahu, a confirmé sa participation à la rencontre, sans que l’on sache immédiatement si d’autres partis de la majorité étaient présents.

L’annonce lundi soir par Benjamin Netanyahu d’une pause dans le processus législatif en cours, après une journée d’intensification de la contestation, un début de grève générale et l’apparition de tensions au sein de la majorité, a été accueillie avec scepticisme par les contestataires ainsi que par plusieurs commentateurs politiques.

Dérive autoritaire

Porté par un des gouvernements les plus à droite qu’ait connu Israël, le projet de réforme de la justice a donné naissance à un des plus grands mouvements de mobilisation populaire du pays. S’ils ont accepté la médiation d’Isaac Herzog, Yaïr Lapid et Benny Gantz ont aussi mis en garde le gouvernement contre toute duperie.