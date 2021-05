Réunion de «Friends» : «C’était tellement touchant, je pleure»

L’émission spéciale réunissant les six acteurs de la cultissime série a été diffusée. Voici à chaud comment Twitter l’a accueillie.

Dire que l’attente était grande est un euphémisme. L’émission spéciale, animée par James Corden, autour de la réunion du casting de «Friends», a cassé Twitter. Le hashtag #Friendsreunion était parmi les thèmes les plus discutés sur le réseau social après la diffusion du programme, jeudi 27 mai 2021. L’immense majorité des réactions est positive, entre joie et émotion d’enfin retrouver les six amis ensemble. De nombreux internautes ont d’ailleurs confié qu’ils avaient pleuré.