Lausanne - Premières sanctions après le match sauvage en plein covid

Le rassemblement avait marqué les esprits en mai 2020, après trois mois de confinement: un match entre une équipe d’Yverdon et une autre de Lausanne avait attiré un public fort d’un millier de personnes environ, alors que la limite restait fixée à 5. Par manque de moyens et pour éviter des affrontements, la police n’était pas intervenue, mais elle a mené des enquêtes, et vient de condamner quatre personnes identifiées pour avoir participé au match, révèle «24 heures». Trois d’entre elles écopent de 30 jours-amende à 30 fr. et d’une amende de près de 500 fr.