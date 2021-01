La lutte contre le Covid-19 entre dans une nouvelle phase en Suisse romande. Fin décembre, une première volée de vaccinations avait été effectuée dans les EMS. Maintenant, c’est au tour des personnes vulnérables ne vivant pas en institution de pouvoir recevoir l’injection, en particulier les 75 ans et plus.

Dans le canton de Vaud, les prises de rendez-vous ont été ouvertes jeudi et, lundi, quatre centres de vaccination ont débuté leur activité au CHUV, à l’Ensemble Hospitalier de la Côte à Morges, aux Établissements Hospitaliers du Nord Vaudois à Yverdon, et à la clinique la Lignière à Gland. Les centres de l’Hôpital Intercantonal de la Broye et de l’Hôpital Riviera-Chablais ouvriront le 25 janvier.