Premiers coups de fouet confirmés depuis le décret des talibans

Afghanistan : Premiers coups de fouet confirmés depuis le décret du chef des talibans

Les juges afghans font appliquer la loi islamique de A à Z, ce qui concerne les châtiments corporels. Onze hommes et trois femmes les ont subis pour «crime moral» ou «vol».

Le chef suprême des talibans a ordonné, mi-novembre, aux juges d’appliquer tous les aspects de la charia, y compris les châtiments corporels pour les faits considérés comme les plus graves par la loi islamique.

Quatorze personnes ont été fouettées, mercredi, sur ordre d’un tribunal afghan, après avoir été reconnues coupables de «crimes moraux» et de vol, a déclaré un responsable provincial. Ces flagellations, infligées à trois femmes et onze hommes, sont les premières à être confirmées depuis que le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, a ordonné, mi-novembre, aux juges d’appliquer tous les aspects de la charia (loi islamique), y compris les châtiments corporels pour les faits considérés comme les plus graves par la loi islamique.