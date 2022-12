Chine : Premiers jeux vidéo étrangers autorisés depuis 18 mois

La Chine a accordé mercredi pour la première fois depuis un an et demi des licences à des jeux vidéo étrangers.

C’est l’augure d’un certain assouplissement dans un secteur un temps malmené par Pékin: la Chine a accordé mercredi pour la première fois depuis 18 mois des licences à des jeux vidéo étrangers. Les jeux vidéo, qui représentent en Chine une importante manne financière, ont été l’an dernier dans le collimateur des autorités pour leur côté addictif chez les plus jeunes. Dans un contexte de reprise en main, les autorités avaient gelé durant neuf mois toute nouvelle licence, obligatoire pour commercialiser un jeu sur le plus grand marché mondial.