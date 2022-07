Premiers noms pour la saison 6 de Black Mirror

Série : «Black Mirror» dévoile une partie de son casting

On commence à en savoir un peu plus sur la saison 6 de «Black Mirror», dont la préparation avait été annoncée au mois de mai 2022. «Variety» nous apprend notamment qu’elle devrait compter plus d’épisodes que les trois de la précédente et que le casting est presque bouclé. Neuf acteurs et actrices ont signé pour apparaître dans la série dystopique créée par Charlie Brooker.