Royaume-Uni : Premiers retours très positifs d’un test sur la semaine de quatre jours

Plus de 70 entreprises se sont inscrites pour cette expérimentation, qui permet à plus de 3300 salariés de travailler un jour de moins par semaine tout en conservant le même salaire. Selon un sondage réalisé auprès des entreprises, auquel un peu plus de la moitié a répondu, 88% «ont déclaré que la semaine de quatre jours fonctionnait bien pour leur entreprise à ce stade», rapporte 4 Day Week Global, association qui organise l’expérimentation, avec notamment les Universités de Cambridge et d’Oxford.

«Il reste des obstacles»

Et 86% des entreprises ayant répondu ont déclaré qu’elles envisageraient «probablement» ou «extrêmement probablement» de conserver la semaine de quatre jours à l’issue de la période d’essai. Par ailleurs, près de la moitié a vu sa productivité se maintenir, un tiers des entreprises estiment qu’elle s’est même «légèrement améliorée» et 15% qu’elle s’est «sensiblement améliorée».

«Pas une promenade de santé au début»

«Ça n’a pas été une promenade de santé au début», et «certaines semaines sont plus faciles que d’autres», avec notamment des difficultés au moment des départs en vacances, témoigne Nicci Russell, directrice générale de Waterwise, une ONG travaillant sur la réduction de la consommation d’eau au Royaume-Uni. «Mais nous sommes beaucoup plus à l’aise maintenant qu’au départ», cela a un effet «formidable pour notre bien-être et nous sommes déjà nettement plus productifs», assure la dirigeante.