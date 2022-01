Présidentielle française : Premiers signes préoccupants pour Emmanuel Macron

En voulant exercer une pression maximale sur les récalcitrants à la vaccination, le chef de l’État marche sur des œufs. Il s’expose à un retournement de l’opinion, selon des analystes.

Alors que la France a enregistré plus de sept millions de nouvelles contaminations au Covid-19 depuis le début de l’année, le pass vaccinal est entré en vigueur le 24 janvier. Considéré comme largement favori à sa propre succession, Emmanuel Macron, qui ne s’est pas encore déclaré candidat, a délibérément stigmatisé les non-vaccinés. Au mois dernier, il avait confié au «Parisien» avoir «très envie de les emmerder» .

«Emmanuel Macron fait de l’opposition entre pro et antivax le clivage politique décisif de l’élection présidentielle», estime le politiste italien Giuliano da Empoli, qui a été conseiller de l’ex-chef du gouvernement italien Matteo Renzi. «La stratégie de Macron c’est de consolider sa base électorale», observe pour sa part Rémi Lefebvre, professeur de science politique à l’Université de Lille. Stratégie pour l’instant payante puisque son socle électoral semble se «solidifier»: 78% des électeurs ayant l’intention de voter pour lui se déclarent «sûrs de leur choix».

«Le cœur de son électorat, c’est un électorat diplômé, assez aisé et qui est très hostile au côté un peu «irrationnel» des antivax. Donc il apparaît comme le camp de la raison face à l’obscurantisme, le complotisme, etc», explique Rémi Lefebvre. «Le risque c’est de mobiliser les antivax, mais on en trouve dans l’électorat LFI (La France insoumise), dans l’électorat Zemmour, dans l’électorat Le Pen», ajoute-t-il, «donc on ne peut pas dire que ça va favoriser un camp contre lui».