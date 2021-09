Mondiaux de cyclisme - Suisses: l’occasion de prendre une revanche par équipes

Stefan Küng ne voit pas cette épreuve comme du «rattrapage». REUTERS

L'épreuve n'est vieille que de deux ans – et de trois éditions depuis ce mercredi –, donc elle n'a forcément pas fait sa place dans le c œ ur des fans de cyclisme. La RTS, par exemple, ne la diffusera pas sur son antenne. Mais les Flandriens, eux, chez qui se déroulera ce contre-la-montre par équipes long de 44,5 km (22,5 km pour les hommes, 22 pour les femmes) n'en ont cure. Puisque c'est du vélo, ils seront forcément sur les bords de route. Mardi, on en a d'ailleurs vu pas mal derrière les barrières, alors que ce n'était que la reconnaissance…

Les Suisses engagés dimanche et lundi ont été déçus par leurs résultats, lors de leurs contre-la-montre respectifs. Une seule médaille, alors qu'ils visaient clairement deux titres. Ils ont ici une bonne occasion de prendre leur revanche en équipe, même si n'importe quelle médaille ne leur fera pas oublier que Marlen Reusser, Stefan Küng et Stefan Bissegger ont raté un de leurs plus grands objectifs de la saison il y a quelques jours. Ils ont juste une belle chance de montrer qu'ils ont de l'orgueil et on ne doute absolument pas de ça.

Jouer tactique

Pourtant, le relais en équipes mixtes est un exercice très complexe. Prenez les derniers Européens dans le Nord de l'Italie, par exemple. Marlen Reusser avait gagné le titre continental en solo à Trento et avait à cette occasion réalisé un meilleur chrono que... les trois Italiennes réunies (27'12 ’’ contre 27'45 ’’ ), finalement sacrées. Stefan Küng, lui, n'avait laissé en route que 19 secondes lors de son exercice individuel (24'29 ’’ contre 24'10 ’’ ), comparé aux « Azzurri » Filippo Ganna, qui vient de conserver son titre mondial, Alessandro de Marchi et Matteo Sobrero.

Mercredi après-midi, la Suisse alignera donc les deux Stefan de Thurgovie, mais aussi Mauro Schmid pour les garçons. Les trois femmes en lice seront Reusser, avec la Genevoise Elise Chabbey et la vététiste Nicole Koller. Autant dire que les trois non - spécialistes vont devoir s'accrocher à leurs locomotives pour espérer réaliser l’objectif de podium. Le relais est passé et le temps est arrêté après le passage de deux athlètes. Il va donc falloir la jouer tactique pour ne pas perdre des éléments trop tôt. « On a essayé de trouver les coureurs capables de suivre Küng et Bissegger, mais surtout les filles capables d’accompagner Marlen, a indiqué le sélectionneur Michael Albasini. Si c’est le cas, on a une très belle possibilité de faire une médaille ici. »

Mais il y aura du lourd en face et au moins cinq autres formations semblent en mesure de briguer une place sur le podium. Les Belges, à domicile, sont particulièrement à surveiller. « Nous avons de grandes ambitions pour les relais mixtes des championnats du monde. Nous partons clairement pour une médaille, voire plus si possible. Les Néerlandais seront forts, tout autant que les Britanniques, les Allemands ou les Danois » , a indiqué Ben Hermans, seul coureur du relais mixte qui ne disputera pas la course en ligne des Mondiaux et … qui oublie les Suisses.