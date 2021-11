Campagne de dépistage : Prendre ses pieds en main pour ne pas les perdre à cause du diabète

Du 15 au 19 novembre, les personnes diabétiques pourront faire contrôler gratuitement leurs pieds dans plus de 50 lieux en Suisse romande. L’examen est essentiel pour éviter des complications pouvant mener à l’amputation.

Le diabète concerne environ 6% de la population, soit quelque 130’000 personnes en Suisse romande et 40’000 dans le canton de Vaud. Il peut entraîner diverses complications, notamment au niveau des pieds. Toutefois elles peuvent être évitées par une bonne prise en charge et des contrôles réguliers. Or, selon une étude réalisée dans le canton de Vaud en 2019, une personne diabétique sur trois n’aurait pas eu de contrôle annuel des pieds, alors que le diabète est la cause la plus fréquente d’amputations non consécutives à un accident.