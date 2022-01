Etats-Unis – Prendre un avion relève du parcours du combattant

États-Unis : Prendre un avion relève du parcours du combattant

Le trafic aérien américain était complétement désorganisé dimanche, avec plus de 2000 vols annulés à la mi-journée, une tempête s’ajoutant aux perturbations liées au variant Omicron.

Les Etats-Unis sont traversés depuis samedi par la tempête hivernale Frida et à la mi-journée, presque autant de vols avaient déjà été annulés que sur l’ensemble de la journée de samedi. Peu après 14h00 locales (19h00 GMT), 2337 vols intérieurs, en provenance, ou à l’arrivée des Etats-Unis avaient déjà été annulés, contre 2749 pour l’ensemble de la journée de samedi, selon le site FlightAware. Cela représente plus de la moitié des 3942 vols annulés au niveau mondial dimanche à la même heure.

«Nous avons dû louer des 4x4»

Vents violents, inondations et chutes de neige ont également provoqué, en plus des annulations, des retards pour 4069 avions dans le pays. La compagnie aérienne Southwest, l’une des plus touchées, a dû annuler environ 400 vols dimanche matin, a-t-elle indiqué dans un e-mail transmis à l’AFP, et anticipe «des annulations supplémentaires». Ces conditions météorologiques avaient contraint la compagnie, samedi, à annuler 490 vols, principalement dans le Midwest, région située au centre-nord entre les Grands Lacs et les plaines de l’Ouest, sur un total prévu de 3400 vols, a souligné la compagnie aérienne.