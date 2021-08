sans alcool - Prenez l'apéro avec votre animal de compagnie

«CATbernet», «mosCATo» ou «charDOGnay», sous ces jeux de mots, des vins pour animaux. Que vous préfériez le blanc ou le rouge, les chiens ou les chats, vous pouvez désormais trinquer avec votre animal domestique.

Produites par Apollo Creak, entreprise basée dans le Colorado (USA), ces boissons ne contiennent pas d’alcool et sont élaborées à partir de produits naturels. Les ingrédients peuvent être de la betterave et des plantes aromatiques, notamment de l'herbe à chat et de la valériane, très appréciées par les chats.

Bières et puptails

Depuis 2012, Woof and Brew (à traduire par «wouaf et brasser») produit des boissons apéritives pour chiens. Elle élabore, par exemple, du «Pawsecco» destiné aussi bien aux matous qu’aux toutous. Dans sa gamme de produits, l’entreprise britannique conçoit aussi des bières, du vin et des thés. Au Japon, B&H Lifes est leader dans les boissons pour animaux domestiques. Sous les noms de Wan-Wan et Nyan Nyan («wouaf» et «miaou» en japonais), divers apéritifs ainsi que des boissons énergisantes.

Aux Pays-Bas, la gérante d'une animalerie, Terrie Berenden, fait appel à une brasserie locale pour mettre au point une bière pour chien, la Kwispelbier. Elle est brassée avec des ingrédients indentiques à la version pour humain, mais sans alcool. Décrite comme ayant un goût de viande rouge, elle contient de l'extrait de boeuf, mais est malheureusement en rupture de stock.

L’entreprise britannique Woof and Brew propose une gamme de bières pour chiens. Instagram woofandbrew

Un bar pour chiens, After Bark, a même ouvert à Londres dans le quartier de Hackney Wick, cet été. On y sert des puptails, contraction des mots puppy (chiot) et cocktail, sans alcool et assortis aux boissons servies aux maîtres.