Flottez dans l'espace avec la série Space Explorers

Série «Space Explorers» : Prenez-vous pour un astronaute en sortie!

Les deux prochains épisodes de la série «Space Explorers» nous permettront de flotter dans l’espace.

Deux nouveaux épisodes de «Space Explorers: The ISS Experience» seront prochainement disponibles, le premier durant l’automne 2021. Ils livreront leur lot de sensations fortes. Les téléspectateurs pourront quitter la Station spatiale internationale et vivre l’expérience d’une sortie dans l’espace. Pour l’anecdote, la caméra utilisée pour permettre la création de ces épisodes – proposés en réalité virtuelle sur la plateforme Oculus – en dehors de l’ISS a été modifiée pour résister aux rayons UV, aux températures extrêmes et aux impacts de petites météorites.