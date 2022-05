city-trip: Prenez-vous pour un membre de la famille royale, à Londres

Regarder le défilé

Jeudi 2 juin, le traditionnel défilé d'anniversaire de la reine réunira plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens. Départ du palais de Buckingham et descente du Mall jusqu'à Horse Guard's Parade. Pour clôturer la parade, la Royal Air Force effectuera un défilé aérien, auquel assisteront la reine et les membres de la famille royale depuis le balcon de sa résidence londonienne.