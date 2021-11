sans alcool – Préparez des mocktails comme Blake Lively

Boire uniquement de l’eau? Très peu pour elle. Depuis octobre dernier, elle commercialise Betty Buzz, sa propre marque de boissons sans alcool dans le but de proposer une alternative attrayante aux personnes qui ne boivent pas. «J’aime le côté social de l’alcool et le fait qu’il rassemble les gens. Toutefois, ne pas boire est un peu aliénant… on peut vite se sentir mis de côté», confie-t-elle au magazine «InStyle».

Agrémenter les boissons sans alcool

Pour les Fêtes, elle recommande de préparer de la pomme, de l’orange sanguine, de la grenade et de la menthe fraîche. Sinon, la menthe, le basilic, la lavande fraîche, la sauge, différents agrumes ou des baies peuvent être utilisés. Elle suggère de les découper en différentes formes et tailles et de les disposer dans un beau bol de glace, avec différents verres ainsi que des sodas et divers alcools, pour les invités qui boivent. «De cette manière, tout le monde peut créer sa propre boisson festive, avec alcool ou non.»