Nord-est des Etats-Unis - «Préparez-vous pour l’arrivée de la tempête prévue dimanche!»

Météo : Le Nord-Est des États-Unis se prépare à l’arrivée de l’ouragan Henri

Avec des vents allant jusqu’à 120 km/h, l’ouragan Henri atteindra dimanche les côtes américaines près de New York ou un peu plus au nord, en Nouvelle-Angleterre.

Getty Images via AFP

Une partie du Nord-Est des États-Unis, dont New York, avait été placée vendredi en alerte à l’approche d’Henri.

Henri, tempête devenue ouragan de catégorie 1, se dirige droit vers le Nord-Est des États-Unis, une région d’habitude relativement épargnée par les ouragans, avec inondations et fortes pluies en perspective peut-être dès dimanche matin.

Avec des vents allant désormais jusqu’à 120 km/h, Henri doit atteindre dimanche les côtes américaines à Long Island, près de New York, ou un peu plus au nord la Nouvelle-Angleterre, selon le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC), qui a confirmé dans son bulletin de 23h00 (05h00, heure suisse) que l’ouragan se déplaçait vers le nord à plus de 30 km/h.