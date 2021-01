Suisse : Près de 1,3 mètre de neige attendue en montagne

La Suisse devrait être copieusement arrosée ces prochains jours. Si en plaine, les précipitations auront la forme de fortes pluies, en montagne elles se traduiront par de la neige en abondance.

La neige devrait tomber en abondance ces prochains jours en montagne. AFP

La Suisse va subir de fortes précipitations ces prochains jours en particulier en montagne. Au point que MeteoNews s’attend à 1, voire 1,30 mètre de neige fraîche au-dessus de 2000 mètres d’altitude d’ici samedi. Plus bas, 50 à 60 litres d’eau devraient arroser la plaine, en particulier le long des Préalpes. La Suisse se trouve en effet sous l’influence d’un fort courant de nord-ouest qui entraînera une série de perturbations actives, explique de son côté MétéoSuisse.

Ce mercredi, le ciel restera couvert avec de la pluie annoncée surtout en 2e partie de journée et sur les reliefs. La limite des chutes de neige remontera à 1000 mètres au nord des Alpes. Mais les flocons pourront tomber jusqu’en plaine en Valais central et en Haut-Valais jusqu’en fin de journée. Jeudi, les précipitations vont s’étendre et elles seront parfois intenses. La limite de la neige pourra grimper à 1800 voire 2000 mètres.

Vendredi, les pluies seront toujours intenses et fréquentes, surtout dans les Alpes et le Jura. La limite pluie-neige s’abaissera de 1800 à 1200 m. Même temps samedi, avec des pluies fréquentes en montagne, notamment sur le Bas-Valais.

Risques d’avalanche et d’inondations

Toutes ces précipitations sous forme de neige en altitude vont aggraver les risques d’avalanches, souligne MeteoNews. D’autant plus qu’elles pourraient se combiner avec des vents tempétueux en montagne. En outre, la neige va devenir de plus en plus lourde, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les toitures notamment.

Sans oublier qu’une grosse quantité de pluie et de neige va finir dans les eaux de ruissellement. Le niveau des cours d’eau et rivières va donc gonfler. L’étendue exacte de la situation dépend désormais de la suite de l’évolution de la météo dimanche et au début de la semaine prochaine. Mais MeteoNews n’est pas très optimiste puisque selon ses dires, d’autres précipitations se profilent déjà à l’horizon.