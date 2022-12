Grippe aviaire : Près de 1,3 million de volailles abattues en quatre mois

En France, l’épidémie de grippe aviaire s’est accélérée, nécessitant l’abattage de nombreuses bêtes.

La grippe aviaire sévit toujours en France. Reuters/Photo d’illustration

Près de 1,3 million de volailles ont été abattues depuis le 1er août pour endiguer la résurgence de la grippe aviaire dans les élevages français, en particulier dans l’ouest de la France, a appris l’AFP jeudi auprès du Ministère de l’agriculture.

Ce bilan témoigne d’une forte accélération de l’épizootie d’influenza aviaire à quelques semaines des réveillons de fin d’année: les derniers chiffres communiqués par le Ministère à l’AFP, le 10 novembre, faisaient état de plus de 770’000 abattages.

Le nombre de foyers a doublé

Dans l’intervalle, le nombre de foyers découverts dans les élevages a presque doublé, à 91 cas, dont 26 en Vendée, 11 dans les Deux-Sèvres et 9 dans le Maine-et-Loire. Une réunion avec des représentants des agriculteurs est organisée jeudi soir au Ministère de l’agriculture.

Dans un communiqué publié en amont, les syndicats minoritaires Confédération paysanne et Modef demandent à l’État de subventionner les éleveurs pour qu’ils cessent d’accueillir de nouveaux poussins ou canetons dans les secteurs les plus touchés. Ils citent en particulier «les zones d’élevage les plus denses de l’ouest de la France».

«Seul un arrêt total, prolongé et indemnisé des mises en place et des transports de volailles dans les zones les plus sensibles permettra de stopper l’épidémie au plus vite», selon eux. Cet arrêt permettrait de réduire le nombre de poulets, dindes et canards présents au même moment sur un territoire. Les animaux arrivant en bout de cycle pourraient partir à l’abattoir pour être consommés, mais ne seraient pas remplacés.

Abattage de 21 millions d’animaux

La précédente flambée du virus dans les élevages français (fin novembre 2021 – mi-mai 2022) avait conduit à l’abattage, y compris préventif, de 21 millions de poulets, canards et poules pondeuses. Un niveau jamais vu auparavant.

Avant même la reprise de l’épizootie pendant l’été, l’État prévoyait de débourser plus d’un milliard d’euros pour indemniser les pertes des professionnels. En Europe, 26 pays ont détecté le virus sur leur sol. La production de viande de volaille et d’œufs en pâtit, et les prix s’envolent. La Suisse a pris des mesures pour endiguer le phénomène.