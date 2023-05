Près de 100 millions de francs de cocaïne saisis dans des bananes

Il s’agit «de la plus importante saisie de cocaïne cette année et l’une des plus importantes de ces dernières années», a souligné Vitor Ananias, coordinateur de l’investigation criminelle à la Police judiciaire (PJ), après la saisie mardi par les autorités portugaises de 4,2 tonnes de cocaïne en provenance de Colombie. La drogue dissimulée dans six palettes remplies de bananes est entrée en territoire portugais à bord d’un navire de marchandises battant pavillon italien par le port de Setubal, situé à 30 km au sud de Lisbonne.