Coronavirus Le Covid-19 pourrait pousser 100 millions de personnes vers l’extrême pauvreté

L’extrême pauvreté, c’est-à-dire vivre avec moins de 1,73 franc par jour, augmente continuellement depuis le début de la pandémie.

L’institution estime que 70 à 100 millions de personnes pourraient tomber dans l’extrême pauvreté, et «ce nombre pourrait augmenter» si la pandémie s’aggrave ou dure, a-t-il dit. Une précédente estimation faisait état de 60 millions de personnes. Cela rend «impératif», pour les créanciers, de réduire la dette des pays pauvres, a déclaré David Malpass, allant ainsi plus loin que les appels à prolonger le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres.

Pour autant, les pays concernés seront plus nombreux à devoir restructurer leur dette. «Les vulnérabilités liées aux dettes sont élevées, et il est impératif (pour les pays endettés) de voir la lumière au bout du tunnel afin que de nouveaux investisseurs puissent venir», a ajouté le président de la Banque mondiale.

Moins d’1,73 franc par jour

«Aider les pays à rebondir»

Mais mi-juillet, les banques membres de cette organisation n’avaient encore reçu aucune demande. Pour aider les pays qui en ont besoin, il est également important d’avoir une vision claire de la taille de la dette de chacun et des pays impliqués, a souligné David Malpass. La Chine est l’un des plus importants créanciers de beaucoup de ces pays, et le gouvernement «participe au processus» visant à rendre plus transparentes la structure de leurs dettes, a-t-il encore dit, estimant toutefois qu’il faut faire plus pour comprendre les termes des prêts consentis à certains pays.