Colombie : Près de 10’000 civils confinés de force par les rebelles de l’ELN

De gauche à droite, les représentants de l’ELN Silvana Guerrero, Bernardo Tellez, Aureliano Carbonell et Pablo Beltran et les membres de la délégation gouvernementale Danilo Rueda, Otty Patino, Ivan Cepeda, Maria J. Pizarro, Jose F. Lafaurie et Dayana Ursola lors des négociations de paix à Caracas lundi 12 décembre.

Ces civils des municipalités d’Istmina, Medio San Juan, Sipi et Novita sont «confinés de manière indéfinie» par les rebelles et voient restreints leurs mouvements, leurs activités quotidiennes, l’accès aux vivres et aux services de santé, a expliqué l’organisme public de surveillance des droits humains. L’ELN a décrété mercredi l’interdiction de circuler et de travailler dans cette région où le «jeune Santiago Caceres» a été assassiné lundi par des «paramilitaires de mèche» avec les pouvoirs publics, selon les guérilleros.