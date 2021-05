Coronavirus en Indonésie : Près de 10’000 passagers testés avec des écouvillons usagés

Cinq employés d’une société pharmaceutique de Sumatra ont touché des milliers de dollars en vendant aux passagers d’un aéroport des tests nasaux qui avaient déjà servi.

Cinq employés du géant pharmaceutique indonésien Kimia Farma ont été arrêtés le 27 avril dernier. Selon CNN, ces personnes sont accusées d’avoir lavé et reconditionnés des kits d’écouvillons nasaux et de les avoir réutilisés sur des passagers à l’aéroport international de Kualanamu à Medan. Jusqu’à 10’000 voyageurs pourraient avoir été testés avec des écouvillons ayant déjà servi. L’Indonésie exige que tous les passagers fournissent un test de dépistage du coronavirus négatif avant d’embarquer sur un vol intérieur, et la société Kimia Farma vend les kits de test à l’aéroport de Medan.