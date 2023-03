Valais : Près de 100’000 fr. d’indemnité pour des détenus coffrés au mauvais endroit

Six prisonniers se sont vu verser des milliers de francs car au lieu de suivre des mesures thérapeutiques, ils ont été mis en prison, faute de place.

Voilà dix ans que des signaux d’alerte sont envoyés en Valais: les centres carcéraux permettant le suivi de mesures thérapeutiques sont pleins. Dès lors, aujourd’hui, nombre de détenus censés être traités pour des troubles mentaux en institution fermée sont simplement placés en prison faute de place, révèle la RTS. Entre 2018 et 2021, six condamnés, notamment des détenus dangereux, ont reçu quelque 94’000 francs d’indemnité pour ce placement inapproprié, et même illégal.