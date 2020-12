Selon le site 19h.ch, la pétition a dû être stoppée ce matin «avec un score de 95’929 signatures confirmées». Lancée à la suite des mesures annoncées par le Conseil fédéral mardi soir, et notamment la fermeture des restaurants à 19 heures, cette pétition a reçu un soutien quasi équivalent à une initiative populaire, et ce en moins de deux jours. Avec l’argument que «les restaurants sont fermés depuis le 4 novembre 2020 et le Covid progresse quand même», les deux initiants, Nicolas Lagier, directeur du Carlton Boutique Hôtel à Lausanne, et Marc Rosset, médiateur professionnel à Yverdon-les-Bains, ont été victimes de leur succès à cause de spams qui les ont obligés à arrêter. Leur pétition est transmise ce jeudi au Conseil fédéral et s’ajoutera aux multiples déclarations et autres lettres à son intention.