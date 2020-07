Massacre d’animaux

Près de 100’000 visons condamnés à mort

Le gouvernement espagnol veut mettre fin à la vie de près de cent milles rongeurs. La raison: la majorité ont été testés positifs au coronavirus.

Près de cent mille visons sont menacés de mort dans la région d'Aragon en Espagne. Le gouvernement prévoit d'abattre 92’700 rongeurs après que bon nombre d'entre eux ait été testé positif au coronavirus. L'épidémie a été découverte en mai lorsque l'épouse d'un employé d'une ferme de visons a été infectée par le virus. Son mari et six autres employés avaient également attrapé le virus.

37 fermes espagnoles touchées

Selon «Murcia Today», il y a au total 37 fermes de visons en Espagne qui produisent plus de 750’000 fourrures chaque année. Outre Madrid et la Catalogne, la région espagnole d'Aragon est la plus touchée par la pandémie. L'Espagne compte au total 250’000 personnes infectées et 28’000 décès.