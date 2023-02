Suisse : Près de 12 milliards pour les autoroutes: le peuple devrait pouvoir voter

Près de 12 milliards de francs pour améliorer et entretenir le réseau des routes nationales en Suisse: le Conseil fédéral a présenté ce mercredi le dossier final qui devra être débattu au Parlement pour financer les autoroutes d’ici à 2030. Le gouvernement veut se concentrer sur l’amélioration et l’extension des infrastructures aux abords des grandes agglomérations

La résistance semblait bien préparée à répondre à cette annonce. Les communiqués de presse ont fusé dès mercredi matin. L’Association Transports et Environnement (ATE), actif-trafiC et Mobilité d’avenir s’allient pour dire «non» à ces investissements jugés contraires aux objectifs climatiques. Ces organisations ont déjà annoncé que si le projet n’était pas modifié par les Chambres fédérales, elles lanceraient un référendum.

Plus il y a de routes, plus il y a de voitures

Pour actif-trafiC, il s’agit d’un «scandale climatique». Pour l’ATE, «les projets prévus sont surdimensionnés et inappropriés». Les opposants estiment qu’une extension des infrastructures n’aura d’autre effet qu’une hausse du trafic et des embouteillages. «Depuis des décennies, on sait sans l'ombre d'un doute que des capacités routières accrues entraînent à moyen terme une augmentation du trafic», écrit l’association Mobilité d’Avenir. Conséquence: plus d’émissions de CO₂, davantage de bruit et de pollution et un bétonnage des espaces verts.