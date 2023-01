Berne : Près de 12’000 jeunes, dont 3% de femmes, sous les drapeaux

Ce sont 11’788 hommes et 251 femmes qui sont entrés ce lundi en service en tant que recrues, indique l’armée suisse, dans un communiqué. Ils seront formés par des cadres (2335 hommes et 186 femmes) durant les dix-huit prochaines semaines. En ce début d’année, 42 Suisses et Suissesses de l’étranger viennent en Suisse, afin d’accomplir leur école de recrues, tandis que 1437 militaires accomplissent leur service selon le modèle du service long.