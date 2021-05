Vaccins anti-Covid19 - Près de 130 personnes ont contracté le Covid-19 après la vaccination

Il serait aussi contreproductif d’attendre pour choisir son vaccin, celui de Moderna et celui de Pfizer ont la même efficacité et les mêmes effets secondaires.

Sur 1,2 million de personnes vaccinées à ce jour, 129 ont contracté la maladie. Des chiffres bien trop bas selon certains. 20min/Marco Zangger

Vendredi dernier, 1,2 million de personnes en Suisse avaient reçu les deux doses de vaccin anti-Covid19 et environ 1,1 million de personnes au moins une dose, rapporte la «NZZ am Sonntag». 129 personnes ayant reçu les deux doses ont tout de même contracté le virus deux semaines après la deuxième injection, selon une porte-parole de l’Office fédéral de la santé publique, qui évoque trois raisons. D’abord, les deux vaccins autorisés en Suisse – celui de Pfizer/Biontech et celui de Moderna – ne sont pas efficaces à 100%, mais «seulement» à 95 et 94% respectivement. Ensuite, «avec l’âge l’efficacité du vaccin peut diminuer». Et enfin, à cause de l’arrivée dans le pays des variants du virus toujours plus inquiétants, car probablement plus dangereux et plus contagieux que le virus original.

Le journal dominical rapporte encore que dans un EMS zurichois, 18 personnes ont contracté la maladie malgré la vaccination, dont 7 sous forme grave. Il s’agirait d’une exception, selon Gabriela Bieri-Brüning, médecin en chef des services gériatriques de la ville de Zurich et directrice de ses EMS. Elle se réfère à une étude israélienne selon laquelle la protection vaccinale est supérieure à 94% même chez les plus de 85 ans. Quant à la protection contre les formes graves de la maladie, elle serait de plus de 97%.

Statistiques non exhaustives

Sachant que 1,2 million de personnes ont déjà été entièrement vaccinées en Suisse, cela signifie qu’environ 1,15 million de personnes seraient immunisées contre l’infection, mais qu’environ 50’000 ne le seraient pas, calcule le journal dominical. Soit bien plus que les 129 cas rapportés par l'Office fédéral de la santé publique. «Ce chiffre est beaucoup trop bas», note ainsi une personne bien informée désirant garder l’anonymat dans la «NZZ am Sonntag». La raison: la Confédération n’enregistrerait pas entièrement les cas de personnes vaccinées qui contractent le Covid-19. Cela à cause de systèmes informatiques différents et incompatibles.

Des effets secondaires identiques

Quant à la «SonntagsZeitung», elle rapporte que le vaccin de Moderna ne provoque pas plus d’effets indésirables que celui de Pfizer/Biontech, contrairement à la rumeur qui court à ce propos. Seule différence notable: le sérum de Moderna provoque un peu plus fréquemment le «bras Covid» une inflammation passagère du site d’injection. Globalement, alors qu’actuellement 70’000 personnes sont vaccinées chaque jour en Suisse, ni le type, ni la gravité, ni le nombre de réactions ne sont plus graves que prévu, assure ainsi Lukas Jaggi porte-parole de Swissmedic. Laisser passer les rendez-vous de vaccination pour obtenir la substance qu’on estime meilleure est donc inutile, voire contreproductif: «Cela ne ferait que compromettre la campagne de vaccination et l’objectif de vacciner le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, selon Christoph Berger, président de la Commission fédérale des vaccinations chargée de superviser la campagne.