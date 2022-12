Université de lausanne : Près de 150 gestes et attouchements non désirés, dont 4 viols signalés

«La Direction de l’UniL et son Bureau de l’égalité se disent vivement préoccupés par la fréquence et la gravité des actes de harcèlement rapportés, dont certains relèvent du domaine pénal – viols, gestes à caractère sexuel.» C’est par ses mots que l’Université de Lausanne a réagi au rapport d’une enquête à propos du climat au travail et aux études. Publiés mercredi, les résultats révèlent que sur cinq ans, près de 150 actes pénalement répréhensibles (gestes et attouchements à caractère sexuel non désirés), dont quatre viols, ont été signalés.

Cette dernière apprend aussi que le pourcentage d’auteurs parmi les enseignants est plus élevé que le pourcentage d’auteurs parmi les étudiants. Les femmes rapportent systématiquement avoir subi plus de comportements de harcèlement sexuel que les hommes.

L’établissement réagit

L’UniL annonce le lancement d’un dispositif de lutte contre le harcèlement et les discriminations début 2023 et le recrutement de plusieurs spécialistes en la matière afin de renforcer la prévention, libérer la parole des victimes et rétablir une confiance en l’institution. «Si ces conclusions s’avèrent certes comparables à celles d’autres établissements similaires, elles n’en sont pas moins inadmissibles et indignes d’une institution qui joue un rôle clé dans la production et la diffusion de savoir au sein de la société. À ce titre, l’UniL se doit de faire preuve d’une humilité et d’une exemplarité sans faille», déclare l’établissement.