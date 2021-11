Mexique : Près de 1500 agents pour mettre Cancún et Tulum sous haute sécurité

Deux importantes destinations balnéaires du Mexique vont être sous bonne garde début décembre. Un bataillon protégera les touristes de la guerre des gangs.

Le Mexique a promis, mercredi, d’établir d’ici le 1er décembre un «bataillon touristique» pour sécuriser les plages de Cancún et Tulum, les perles touristiques du golfe des Caraïbes frappées ces dernières semaines par des attaques armées attribuées à de petits narcotrafiquants. Au total, 1500 agents de la Garde nationale, corps militaire créé en mars 2019, vont être mobilisés pour «renforcer la sécurité» des stations balnéaires, a annoncé le président Andrés Manuel López Obrador pendant sa conférence de presse quotidienne, qu’il a donnée ce mercredi depuis Cancún.

Deux jeunes touristes allemande et indienne ont été tuées, fin octobre, à Tulum lors d’une fusillade. Une autre fusillade a semé la panique parmi des touristes américains d’un hôtel de luxe, début novembre, à Puerto Morelos, près de Cancún. Deux petits trafiquants présumés de drogue ont été tués dans un règlement de comptes entre deux bandes qui se disputaient le marché de la drogue, d’après les autorités.

Principales zones touristiques

Le «bataillon touristique» entrera en fonction le 1er décembre dans cette région, connue également sous le nom de Riviera Maya, a précisé le ministre de la Défense, Luis Cresencio Sandoval. La Riviera Maya et la péninsule du Yucat á n sont les principales zones touristiques du Mexique, septième pays le plus visité au monde. Le tourisme représente 8,5% du PIB de la 15e économie mondiale.

Élu en 2018, le président López Obrador a également lancé, dans cette région, la construction d’un «train touristique maya» de 1500 km pour développer l’attractivité de la côte et de la péninsule du Yucat á n. Le train doit passer par Cancún et Tulum. Ce projet phare de son mandat unique de six ans est contesté par des communautés mayas de la région.