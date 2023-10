Près de 15’000 signatures pour le droit au suicide assisté en EMS

Carton plein pour le référendum d’Exit au bout du lac. L’association a récolté 14’725 paraphes pour garantir l’accès au suicide assisté dans les établissements médico-sociaux (EMS) et les établissments médicaux privés et publics (EMPP). Elle s’oppose ainsi à une décision du Grand Conseil , votée début septembre, d’abroger un article datant de 2018 sur la loi sur la santé. Celui-ci obligeait ces institutions à accueillir dans leurs murs l’aide à la fin de vie.

Scandalisé par ce vote «sans justes motifs ni explications claires», le comité d’Exit a décidé de lancer une récolte de signatures le 12 septembre avec l’aide du Parti socialiste et le soutien des autres partis de gauche (Verts, Ensemble à Gauche, Liste d’union populaire). «C’était un délai très court, nous devions réunir 5479 paraphes et nous en avons obtenus près de trois fois plus, c’est stupéfiant et de bon augure en vue de la votation», s’est réjoui Jean-Jacques Bise, coprésident d’Exit Suisse romande. Pour les récolter, l’association a adressé un courrier personnel à ses quelque 8000 membres genevois et envoyé 100’000 tous-ménages.

Un article nécessaire

Pour Exit et ses soutiens, contrairement à ce que soutient la majorité de droite, l’article abrogé est nécessaire: «On veut nous faire croire qu’on n’a plus besoin de cette cautèle, que la société a évolué et que c’est accepté, a pointé Jocelyne Haller, membre d’Ensemble à Gauche. L’EMS, c’est parfois le domicile ultime d’une personne, et là, elle peut se faire refuser ce droit à choisir sa fin de vie.» De son côté, l’ex-députée socialiste Salima Moyard, à l’origine du texte de 2018, a insisté: «Ce n’était pas un projet de loi d’Exit ou pour Exit, mais sur les droits fondamentaux, a-t-elle précisé. Il dit que ceux-ci ne sont pas liés au domicile. L’idée était que l’assistance au suicide soit accessible à la maison, mais aussi dans les EMS et les EMPP. On peut se demander pourquoi un tel esclandre, je n’y vois que des mauvaises raisons.»