Mobilité: Près de 15’000 vignettes électroniques déjà vendues

Depuis le 1er août, la version électronique de la vignette autoroutière est disponible. Et en un jour et demi, ce sont près de 15’000 sésames qui ont ainsi été achetés sur le portail de la Confédération indique le porte-parole de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Simon Erny.