Près de 150’000 enfants déplacés dépourvus d’identité au Mali

Mali : Près de 150’000 enfants déplacés sont dépourvus d’identité légale

Près de 150’000 enfants déplacés par le conflit au Mali n’ont pas de certificat de naissance et risquent l’exclusion et la privation de leurs droits, faute de pouvoir prouver leur identité, indique le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). «Des milliers d’enfants sont mis au ban de la société, alors qu’ils devraient être sur le banc de l’école», dit Maclean Natugasha, directeur pour le Mali du NRC.

Djihadistes, bandits, milices armées…

Depuis 2012, le Mali est en proie à une crise sécuritaire qui a fait des milliers de morts et dont les civils sont les principales victimes. L’État n’a qu’une présence limitée dans les immenses brousses, où sévissent des combattants djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique, des bandits et trafiquants en tout genre, des milices armées et des groupes politico-militaires.