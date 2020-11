Enchères : Près de 160’000 francs pour un dessin de Tintin dans l’espace

Un dessin de Tintin et du capitaine Haddock dans l’espace a été adjugé jeudi pour 157’300 francs, a annoncé la maison de vente Daniel Maghen. Ce dessin en noir et blanc, à l’encre de Chine et à la gouache, avait été réalisé en 1952 par Hergé en vue d’un puzzle.