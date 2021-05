Russie : Près de 170 phoques retrouvés morts en bord de mer

Des dizaines de carcasses de phoques d’une espèce menacée ont été retrouvées près de la mer Caspienne par des chercheurs.

Près de 170 phoques d’une espèce menacée ont été retrouvés morts ces trois derniers jours au bord de la mer Caspienne, dans la république russe du Daguestan, ont indiqué jeudi à l’Agence France Presse (AFP) des chercheurs. «Ce sont des animaux morts que nous avons vus, photographiés et dont nous avons noté les coordonnées GPS», a affirmé Viktor Nikiforov, du centre de recherches «Mammifères marins» de Moscou.

Selon le chercheur, les phoques ont été retrouvés dans une zone à 100 kilomètres au sud de Makhatchkala, la capitale du Daguestan, et dans une autre à une cinquantaine de kilomètres au nord de cette ville. «C’est peut-être lié à une pollution industrielle, à la pêche ou au braconnage, quand les phoques se prennent dans les filets, ou encore aux conséquences du changement climatique. Ou à plusieurs de ces causes à la fois», a affirmé Viktor Nikiforov.

Selon lui, il faudrait désormais une «surveillance sérieuse» pendant plus d’un an des phoques retrouvés morts pour identifier précisément les causes du sinistre. Contactée par l’AFP, l’Agence fédérale russe de la Pêche dans le Caucase du Nord a indiqué avoir envoyé sur place des inspecteurs pour effectuer un nouveau comptage. Le Comité d’enquête, chargé des principales investigations en Russie, a également annoncé avoir lancé des vérifications.