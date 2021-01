Coronavirus : Près de 170’000 vaccinations en Suisse

La Suisse a vacciné à ce jour 169’783 personnes. Elle a reçu jusqu’ici 459’000 doses de vaccins, selon les premiers chiffres de l’OFSP.

On en sait plus sur les vaccinations en Suisse.

Pour la première fois, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié ses chiffres sur la vaccination en Suisse. L’OFSP indique ainsi avoir reçu 459’000 doses du vaccin de Pfizer et Moderna et avoir vacciné 169’783 personnes.

Le canton qui a réalisé le plus de vaccinations pour 100 habitants est celui de Bâle-Ville (5,54). La moyenne suisse se monte à 1,97. Côté romand, ce taux de vaccination par 100 habitants est de 2,15 à Genève, 1,66 dans le canton de Vaud et 2,31 en Valais. Il s’élève à 1,57 sur Fribourg, 1,16 à Neuchâtel et 2,59 dans le Jura.