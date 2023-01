Fribourg : Près de 1800 Ukrainiens accueillis par des familles en 2022

Dès le début du conflit en Ukraine, un nombre important de personnes fuyant la guerre sont venues trouver refuge en Suisse et en Europe. Dans le canton de Fribourg, 660 familles s’étaient annoncées au 30 mars 2022, soit après un peu plus d’un mois suivant le début du conflit, pour accueillir des Ukrainiens. L’engagement initial des familles d’accueil étant de trois mois, certaines ont souhaité poursuivre l’aventure alors que d’autres ont décidé d’y mettre un terme. A ce jour, 233 familles accueillent en tout 479 réfugiés et neuf familles sont prêtes à en accueillir. En tout 1789 Ukrainiens ont trouvé refuge dans 749 familles. En outre, le Canton a accueilli 543 migrants, dont 94 femmes et 97 enfants, hors Ukraine.