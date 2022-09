Immigration : Près de 190 migrants secourus dans la Manche samedi

Tentatives de traversées en hausse

Depuis que les autorités ont bunkerisé le tunnel sous la Manche et le port de Calais, point de départ du côté français, les candidats à l’exil sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance en traversant la voie maritime la plus fréquentée du monde. Au péril de leur vie.