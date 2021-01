1884 nouvelles personnes testées positives, 92 hospitalisations supplémentaires et 57 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Lichtenstein: tel est le bilan communiqué ce mardi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie de coronavirus. Lors des dernières 24 heures, 21 618 tests ont été effectués: le taux de positivité des tests s’élève donc à 8,71%.

On dénombre désormais 310 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) annoncé aujourd’hui par l’OFSP, il se fixe à 0,94. Il est désormais supérieur à 1 dans trois cantons romands: Genève (1,08), Vaud (1,01) et le Valais (1,01).

Les dernières données indiquent une situation épidémiologique qui continue de s’améliorer. Avec un taux d’incidence de 310 cas pour 100 000 habitants, la Suisse fait désormais mieux que la France (415). Ce taux reste par contre comparable ou supérieur à nos autres voisins, selon les données de l’OMS: 314 en Italie, 264 en Allemagne et 244 en Autriche.

Vaccination

Côté vaccination, les statistiques publiées ce mardi font état de la situation au 24 janvier, soit dimanche dernier. Au total, la Suisse a reçu 535 115 doses de vaccin (Pfizer/BioNTech et Moderna) et a vacciné près de 200 000 personnes (197 368). On dénombre ainsi 2,29 doses administrées pour 100 habitants.